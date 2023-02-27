Zelenskiy, ABD Hazine Bakanı Yellen'ı Kiev'de kabul etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinde temaslarda bulunan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ı Kiev'de kabul etti.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'yı ziyaret eden Yellen ile bir araya gediğini belirtti.

ABD'nin Ukrayna'ya önemli mali ve askeri yardımlar sağladığını hatırlatan Zelenskiy, "ABD, bu savaşın ilk günlerinden itibaren bize sadece silah olarak değil mali cephede de güçlü bir şekilde destek verdi. Bunu gerçekten takdir ediyoruz." ifadesini kullandı.

Yellen ile önemli bir görüşme gerçekleştirdiğini aktararak, Rusya'ya yönelik yaptırımların artması gerektiğini savunan Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Saldırgan devlete (Rusya) yönelik yaptırım baskısını artırmaya yönelik sistematik adımlar için teşekkür ederiz. Rusya'yı savaşı finanse etme yeteneğinden mahrum bırakmak için yaptırımların daha da güçlendirilmesi gerekiyor."

Yellen, Ukrayna Başbakanı Şmıgal ile de bir araya geldi

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal da Yellen ile bir araya geldiğini duyurdu. Görüşmeyle ilgili yazılı açıklama yapan Şmıgal, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile düzenledikleri toplantıda, Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.

ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı desteklere işaret eden Şmıgal, "Amerikalı ortaklarımız eylüle kadar Ukrayna'ya 10 milyar dolardan fazla bütçe desteği sağlamayı taahhüt etti. Ayrıca ABD, hızlı toparlanması için 1,5 milyar dolar, Ukrayna ve Moldova'nın enerji sektörü için de 1,1 milyar dolar ayırdı." değerlendirmesini yaptı.