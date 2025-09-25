Zelenskiy, ABD'de Macron ve NATO Genel Sekreteri ile Görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile ABD'de ayrı ayrı bir araya geldiği bildirildi.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştüğünü belirtti.

Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi (PURL) programının faaliyetleri ve bunun daha da geliştirilmesini ele aldıklarını ifade eden Zelenskiy, şunları kaydetti:

"İttifak üyesi ülkelerin mali desteğiyle Amerikan silahlarının satın alınmasına imkan sağlayan programın kapsamı, kuruluşundan iki ay sonra 2,1 milyar dolara ulaşırken programa katkı sağlayan ülke ve katılımcı sayısının artırılması önem taşıyor."

Görüşmede bölgesel güvenlik konusunda da konuştuklarını belirten Zelenskiy, "NATO üyesi ülkelerin hava sahasını ihlal etmeleri bir hata değil Rusya'nın hedefli eylemleridir." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy-Macron görüşmesi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile de görüşme yaptığını bildirdi.

Rus savaş uçakları ve insansız hava araçlarının (İHA) Avrupa ülkelerinin hava sahalarında tespit edilmesi ve Ukrayna'nın güvenliği gibi konuları masaya yatırdıklarını anlatan Zelenskiy, "Hızlı tepki vermemiz ve harekete geçmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Macron ile görüşmesinde Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılmasını da ele aldıklarını bildirdi.