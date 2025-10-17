Haberler

Zelenskiy, ABD'de Ek Hava Savunma Sistemleri İçin Temaslarda Bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'ye giderek ek hava savunma sistemleri tedariki için görüşmelerde bulunuyor. Washington'da savunma şirketleriyle ve enerji şirketlerinin temsilcileriyle bir araya gelecek.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "ek hava savunma sistemleri"nin tedariki için ABD'nin başkenti Washington'a geldiğini bildirdi.

Zelenskiy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Washington'a ulaştığını ifade etti.

Uçaktan indiği ve kendisini karşılayan heyetle tokalaştığı anlara dair görüntüleri de paylaşan Zelenskiy, "Savunma şirketlerinin temsilcileriyle yani savunmamızı kesinlikle güçlendirebilecek etkili silahların üreticileriyle görüşüyorum." ifadesini kullandı.

Temaslarında, özellikle, ek hava savunma sistemi tedarikleri hakkında görüşmeler yapacağını kaydeden Zelenskiy, "Ayrıca, Amerikan enerji şirketlerinin temsilcileriyle de görüşeceğim. Rusya, enerji sektörümüze karşı teröre yatırım yapıp, günlük saldırılar düzenlerken, biz de Ukrayna'nın dayanıklılığını sağlamak için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenksiy, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini belirtti.

Orta Doğu'daki ateşkes sürecinin Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesine yardımcı olacağını umduğunu aktaran Zelenksiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Trump'la yeniden görüşmeyi kabul etmesine atıfta bulunarak "Moskova'nın Tomahawk füzeleri hakkında bir şeyler duyar duymaz diyaloğu yeniden başlatmak için acele ettiğini şimdiden görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Rusya ile müzakereler konusunda, barış ve garanti altına alınmış güvenlikten başka alternatifin olmaması gerektiğine dikkati çekti.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
İsrail'den Lübnan'da 5 şehre hava saldırısı

İsrail bu sefer o ülkeyi vurdu! Gelen görüntüler korkunç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zehra Güneş'in kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğrafla olay yarattı

Kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğraf olay yarattı
Türk hackerlar, ABD ve Kanada'da havalimanların anons sistemine sızdı

Trump ve Netanyahu için yapılan anonslar bomba
Genç Fenerbahçeliler'in lideri Cem Gölbaşı'na 6 yıl 10 ay hapis cezası

Giydirdiği peruğun bedeli ağır oldu
Barok Kuyumculuk CEO'su: Gram altın 6 bin TL'yi çok rahat geçecek

Altında fırtına yaklaşıyor! CEO'dan kritik tahmin
Zehra Güneş'in kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğrafla olay yarattı

Kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğraf olay yarattı
3 yıldır tırnaklarını kesmeyen ve duş almayan gencin eski hali ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu gencin eski hali ortaya çıktı
Bahçeli de kullanmıştı! Ahmet Türk o ifadeye karşı çıktı: Bu kelimeden nefret ediyorum

Bahçeli'nin de kullandığı ifadeye tepkili: O kelimeden nefret ediyorum
Dünya Kupası biletini aldı, Gazze'ye yapacağı yardımı açıkladı

Dünya Kupası biletini aldı, Gazze'ye yapacağı yardımı açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Macron "Asker verir misiniz?" dedi, Erdoğan yeşil ışık yaktı
Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Sigaraya okkalı zam! İşte tiryakileri üzecek yeni fiyatlar
Altındaki artış sonrası yeni arayışlar gündemde! İşte gümüşe de parası yetmeyenlerin yeni favorisi

İşte gümüşe de parası yetmeyenlerin yeni favorisi
Fenerbahçe Kulübü'nden taraftarlarına müjdeli haber

Fenerbahçe'den taraftarlarına müjdeli haber: Saat dahi verildi
Okan Buruk'un yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu

Yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.