Zelenskiy, ABD'de Ek Hava Savunma Sistemleri İçin Temaslarda Bulundu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "ek hava savunma sistemleri"nin tedariki için ABD'nin başkenti Washington'a geldiğini bildirdi.

Zelenskiy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Washington'a ulaştığını ifade etti.

Uçaktan indiği ve kendisini karşılayan heyetle tokalaştığı anlara dair görüntüleri de paylaşan Zelenskiy, "Savunma şirketlerinin temsilcileriyle yani savunmamızı kesinlikle güçlendirebilecek etkili silahların üreticileriyle görüşüyorum." ifadesini kullandı.

Temaslarında, özellikle, ek hava savunma sistemi tedarikleri hakkında görüşmeler yapacağını kaydeden Zelenskiy, "Ayrıca, Amerikan enerji şirketlerinin temsilcileriyle de görüşeceğim. Rusya, enerji sektörümüze karşı teröre yatırım yapıp, günlük saldırılar düzenlerken, biz de Ukrayna'nın dayanıklılığını sağlamak için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenksiy, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini belirtti.

Orta Doğu'daki ateşkes sürecinin Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesine yardımcı olacağını umduğunu aktaran Zelenksiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Trump'la yeniden görüşmeyi kabul etmesine atıfta bulunarak "Moskova'nın Tomahawk füzeleri hakkında bir şeyler duyar duymaz diyaloğu yeniden başlatmak için acele ettiğini şimdiden görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Rusya ile müzakereler konusunda, barış ve garanti altına alınmış güvenlikten başka alternatifin olmaması gerektiğine dikkati çekti.