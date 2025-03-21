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Zelenskiy, AB Zirvesi'nde 5 Milyar Euro Destek Talep Etti

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Brüksel'deki Avrupa Birliği Zirvesi'nde video bağlantısıyla liderlerden top mermilerine yönelik en az 5 milyar euroluk destek paketinin onaylanmasını istedi.

BRÜKSEL, 21 Mart (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy (ekranda) Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği Zirvesi'ne video bağlantısı aracılığıyla katılıyor, 20 Mart 2025.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Birliği liderlerinden top mermilerine yönelik en az 5 milyar euroluk bir paketi en kısa sürede onaylamalarını istedi.

Perşembe günü düzenlenen AB zirvesine video bağlantısı aracılığıyla hitap eden Zelenskiy, kararların hızlı alınması gerektiğini vurgulayarak Avrupalı liderleri Ukrayna'ya desteklerini sürdürme konusunda kararlı adımlar atmaya çağırdı.

Zelenskiy, AB kararlarının engellenmesini de eleştirdi. (Fotoğraf: Avrupa Birliği/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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