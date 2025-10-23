Zelenskiy, AB'yi Dondurulan Rus Varlıklarını Kullanarak Ukrayna'yı Desteklemeye Çağırdı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Birliği'ni (AB), dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna'nın desteklenmesi için kullanılması planını uygulamaya koymaya çağırdı.

Brüksel'de düzenlenen AB zirvesine katılan Zelenskiy, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın savaşın bedelini ödemesi gerektiğini vurguladı.

AB'nin, yaptırım rejimi kapsamında dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna'ya sağlanacak krediyi finanse etmek için kullanılması planına değinen Zelenskiy, "Rusya topraklarımıza savaş getirdiyse, bu savaşın bedelini de ödemek zorundalar." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Rusya'ya baskı yapmanın yollarından birinin yaptırım paketlerinin yanı sıra dondurulmuş varlıkları kullanmak olduğuna dikkati çekerek, AB liderlerinin bu kararı almasını umduğunu ifade etti.

Ukraynalı lider, Rusya'nın AB'nin bu yönde karar almasından "çok korktuğunu" söyledi.

Ukrayna'nın savunma üretimini artırmak için bunun şart olduğunu belirten Zelenskiy, "Her şeyden önce uzun menzilden bahsediyoruz. Dronlardan bahsediyoruz. Elektronik harp sistemlerinden ve füzelerden bahsediyoruz." diye konuştu.

Savaşın başlamasından bu yana AB ülkeleri yaklaşık 200 milyar dolarlık Rus varlığını hareketsizleştirdi. AB Komisyonu, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna'ya sunulacak bir krediye teminat olarak kullanılması önerisi üzerinde çalışıyor.

Plan kapsamında Ukrayna'ya 140 milyar avro kredi sağlanacak. Ukrayna bu krediyi, sadece Rusya'nın savaş tazminatı ödemesi halinde geri ödeyecek.

Tomahawk füzeleriyle ilgili alaycı yorum

Zelenskiy, Ukrayna'nın ABD'den Tomahawk tipi seyir füzesi talebiyle ilgili bir soru üzerine, ABD'nin değişken dış politikasına atıfta bulunarak, "Göreceğiz. Her gün bir şeyler getiriyor. Belki yarın Tomahawk füzelerimiz olur. Bilmiyorum." yanıtını verdi.

Barış müzakereleri

Ülkesinin barışa hazır olduğunun altını çizen Zelenskiy, "Ateşkes yapmalıyız. Rusya konuşmaya hazırsa. Biz de konuşmaya hazırız. Aramızdaki plan bu. Plan ateşkesle başlıyor." dedi.