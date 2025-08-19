Zelenskiy AB ve Norveç ile Güvenlik Garantileri Üzerine Görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri ve Rusya'ya yönelik AB yaptırımlarını görüştü.

Zelenskiy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Norveç Başbakanı Store ve AB Konseyi Başkanı Costa ile telefonda ayrı ayrı görüştüğünü bildirdi.

Store ile görüşmesinde, Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupalı liderlerle yapılan toplantıyı değerlendirdiklerini belirten Zelenskiy, Ukrayna'ya güçlü güvenlik garantileri sağlanması için tüm partner ülkelerle işbirliği içerisinde olduklarını vurguladı.

Zelenskiy, Store'un bu süreci "tarihi bir başarı" olarak nitelendirdiğine dikkati çekerek, şunları aktardı:

"Avrupa, Ukrayna etrafında hiç bu kadar birleşmemişti. Barışın güvenilir ve kalıcı olabileceğine inanıyoruz. Bunun anahtarı ise güvenlik garantileridir. Ukraynalılar bağımsızlığını savundu. Ukrayna birçok ulusu birleştirdi. Güçlü güvenlik garantilerinin sağlanması, halkımızın geleceğini kesinlikle güvence altına alacaktır."

ABD başta olmak üzere tüm partner ülkelerle Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantilerinin somut çerçevesi üzerinde çalıştıklarını ifade eden Zelenskiy, bunun Washington görüşmelerinin en önemli sonuçlarından biri olduğunu kaydetti.

Zelenskiy, enerji sektörü başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkileri de ele aldıklarını aktararak, Store ile yakın zamanda bir araya gelme konusunda anlaştıklarını duyurdu.

AB Konseyi Başkanı Costa ile görüşmesi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, AB Konseyi Başkanı Costa'nın Washington'da Trump ile yapılan temasların sonuçlarının değerlendirildiği Avrupa Konseyi toplantısına başkanlık ettiğini anımsattı.

Zelenskiy, "Bu savaşı sona erdirmek ve Ukrayna ile tüm Avrupa'nın güvenliğini sağlamak için önemli bir adım attık." ifadesini kullandı.

Görüşmede Avrupa Konseyi toplantısının sonuçlarını ve sonraki ortak adımları ele aldıklarını belirten Zelenskiy, AB'nin birliği ve kararlı desteğine büyük önem verdiklerini vurguladı.

Zelenskiy, AB'nin hazırlıklarını sürdürdüğü 19. yaptırım paketine işaret ederek, "Rusya gerçek adımlar atana kadar baskı artırılmalıdır." vurgusunda bulundu.

Başkan Zelenskiy, ayrıca Ukrayna'nın AB üyeliği yolunda ilerlemesi ve müzakere başlıklarının açılması sürecinde 27 üye ülkenin birlik içinde olmasının öneminin altını çizdiklerini kaydetti.

Washington görüşmeleri

ABD Başkanı Trump, dün Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle bir araya gelmiş, toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz katılmıştı.

Görüşmenin ardından Trump, Avrupalı liderlerle görüşmesinin çok iyi geçtiğini, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile Zelenskiy'nin bir araya geleceği ve kendisinin de katılacağı üçlü zirve için hazırlıklara başladığını açıklamıştı.

Bunun üzerine AB Konseyi Başkanı Costa, durum değerlendirmesi yapmak için AB liderlerini videokonferans yöntemiyle bir araya getirmişti.