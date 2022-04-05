Zelenskiy, AB ve NATO ülkelerinden Rusya ile iş yapmayı tamamen bırakmalarını istedi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Birliği ve NATO ülkelerine, "kendilerine daha fazla silah yardımı yapmalarını ve Rusya ile iş yapmayı tamamen bırakmaları" çağrısı yaptı.

Zelenskiy, İspanya meclisi genel kurulunda yapılan özel oturumda, video konferans yoluyla milletvekillerine, senatörlere ve konuk olarak davet edilen bazı büyükelçilere hitap etti.

"Rusya, tüm çeşitliliği ortadan kaldırmak istiyor. Rusya cidden barış aramıyor. Rusya diktatörlük olmadan yaşama olasılığını yok etmek istiyor." diyen Ukrayna Devlet Başkanı, İspanya'dan ve diğer ülkelerden Rusya'ya karşı çok daha sert yaptırımlar istedi.

Zelenskiy, "Rusya topraklarımıza savaşla geldi. Bu dün değil çok uzun zaman önce oldu. 2014'ten başlayarak, Kırım'ımızın işgali ile başlayarak, ardından Donbas'taki savaşla ve şimdi daha da büyük bir saldırganlıkla. Bu zamana kadar alınan yaptırım kararlarından teşekkür ediyorum ama sizden Rusya ile iş yapmayı tamamen bırakmanızı ve bize daha fazla silah yardımı yapmanızı istiyorum." diye konuştu.

Buça'da yaşanan ve tüm dünyanın tepki gösterdiği sivil ölümleri ile İspanya İç Savaş dönemi arasında bir benzetme yapan Zelenskiy, "Nisan 2022'deyiz ama sanki Gernika şehrinizin bombalandığı Nisan 1937'deyiz." dedi.

Ülkesinde yaşanan dramı anlatan Zelenskiy, "Ukrayna'daki anneler, çocuklarının sırtlarına kendi adlarını ve yakın arkadaşlarının adlarını kalemle yazıyorlar çünkü ebeveynleri öldürülürse bu çocukların kurtulma şansı çok az." ifadelerini kullandı.

İspanya Başbakanı Sanchez, Rusya'dan savaşı bitirmesini istedi

Diğer yandan Zelenskiy'nin ardından konuşan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını "en büyük kararlıkla kınadıklarını, işlenen savaş suçlarının cezasız kalmaması gerektiğini" söyledi.

Sanchez, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "ciddi bir şekilde müzakere masasına oturup, bu savaşı bitirmesi" çağrısı yaptı.

Zelenskiy, bu zamana kadar aralarında ABD, Almanya, İngiltere, İtalya, Kanada, İsrail'in de olduğu 10'dan fazla ülkenin parlamentosuna video konferans ile hitap etti.