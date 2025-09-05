Zelenskiy, AB ve Avrupa Kurumlarına Teşekkür Etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesine güvenlik garantileri sağlama yönündeki aktif çalışmaları nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa'daki kurumlara teşekkürlerini sundu.

Zelenskiy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Gönüllüler Koalisyonu"na 35 ülkenin üye olduğunu belirtti.

Bu ülkelerden 26'sının kara, hava, deniz, siber alan ve finansman gibi güvenlik garantisi sunmaya hazır olduğunu belirten Zelenskiy, Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlama yönündeki aktif çalışmaları nedeniyle AB ve Avrupa kurumlarına teşekkür etti.

Zelenskiy AB'nin enerji, yeniden yapılanma ve eğitim alanındaki desteklerine değinerek, "AB, tüm Ukraynalı çocuklara ücretsiz okul yemeği sunulmasına ilişkin programını desteklemeye hazır. Savaş zamanında bu, her çocuğun koşullar ne olursa olsun korunmasını garanti altına alıyor." ifadesini kullandı.

"Artık Rusya bile Ukrayna'nın AB yolunu kabul ediyor"

Zelenskiy, 19 ülkenin katıldığı " Ukrayna'nın Avrupa Güvenlik Eylemi (Security Action for Europe-SAFE)" girişiminin Ukrayna'nın ve Avrupa'nın savunma kapasitesini önemli ölçüde artırabileceğini kaydetti.

"Artık herkesin Ukrayna'yı AB'nin bir parçası olarak görmesi hayati önem taşıyor." diyen Zelenskiy, AB üyeliğinin hem ekonomik hem de jeopolitik güvence sağladığını belirtti.

Zelenskiy, ABD'nin de Ukrayna'nın güvenliğini Avrupa'nın güvenliği olarak gördüğüne işaret ederek, "Artık Rusya bile Ukrayna'nın AB yolunu kabul ediyor. Bunu fark etmelerinin 2013'ten bu yana sürmesi üzücü." vurgusunu yaptı.

Başkan Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bile buna itiraz etmediğini, Macaristan'ın Ukrayna ile müzakerelerdeki tutumunun "garip göründüğünü" ifade etti.

Dün ABD Başkanı Donald Trump ile enerji güvenliği ve Rusya'nın gelirlerinin nasıl kesileceği konusunu ele aldıklarını aktaran Zelenskiy, Trump'ın Slovakya ve Macaristan gibi bazı Avrupa ülkelerinin hala Rus petrolü satın almasından rahatsızlık duyduğunu kaydetti.

Zelenskiy, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile Ukrayna'nın birliğe katılım müzakereleri üzerine görüştüklerini belirterek, Rusya'ya karşı güçlü yaptırımları destekleyen herkese teşekkür etti.

Rus varlıklarının, Moskova'nın "saldırganlığının" bedelinin bir parçası haline gelmesinin adil olduğunu savunan Zelenskiy, bunun uzun vadeli koruma ve toparlanma için bir araç olduğunu vurguladı.

Trump'tan, Avrupalı liderlere "Rus petrolünü almayın" çağrısı

Trump, dün katıldığı "Gönüllüler Koalisyonu" toplantısında, Rusya'nın bir yıl içinde Avrupa Birliği'ne yaptığı yakıt satışından 1,1 milyar avro elde ettiğini hatırlatmıştı.

Avrupa'nın savaşı finanse eden Rus petrolünü satın almayı durdurması gerektiğini belirten Trump, Avrupalı liderlerin Rusya'nın savaş çabalarını finanse ettiği için Çin'e de ekonomik baskı uygulamaları gerektiğini söylemişti.