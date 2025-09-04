Zelenskiy: AB Üyeliği, Ukrayna için Olmazsa Olmaz Güvenlik Garantisi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin ülkesi için "olmazsa olmaz" zorunluluk olduğunu, bunun ekonomik güvenliğin yanı sıra siyasi ve jeopolitik güvence anlamına geldiğini kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zelenskiy, toplantıya katılan ülkelerle, Rusya- Ukrayna savaşının bitirilmesi ve Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri dahil birçok konuda görüştüklerini belirtti.

"26 ülke Ukrayna'da karada, denizde veya havada bulunma taahhüdü verdi." şeklinde konuşan Zelenskiy, bu kararın "uzun süre sonra alınan ilk somut adım" olduğunu kaydetti.

Ukrayna'nın kullandığı silahların yüzde 60'ına yakınını kendi ürettiğini aktaran Zelenskiy, Avrupa ile silah imalatı alanında işbirliğinin Ukrayna'nın savunma sanayisi bakımından önemli olduğuna işaret ederek, "Ordumuzun desteklenmesi önemli. Silah, eğitim ve silah imalatı sağlanmalı." ifadelerini kullandı.

"Putin beni Moskova'ya davet etti"

Zelenskiy, "ABD'li ortaklarımız ( Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in beni Moskova'ya davet ettiğini söyledi." dedi.

Rusya'nın toplantı ihtimalinden söz etmesinin olumlu bir gelişme olduğunu ifade eden Zelenskiy, öte yandan "Putin'in bu savaşı bitirme yönünde bir isteği olmadığını" öne sürdü.

"AB üyeliği bizim için olmazsa olmaz güvenlik garantileri arasında yer almaktadır." ifadelerini kullanan Zelenskiy, üyeliğin ekonomik güvenliğin yanı sıra siyasi ve jeopolitik güvence anlamına geldiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa ülkelerinin Rusya'dan akaryakıt almasından memnun olmadığına değinen Zelenskiy, bu konuda Slovakya ve Macaristan'ın da ABD'yle aynı görüşü paylaştığını dile getirdi.

Rusya'ya ekonomik baskılar gündemde

Gönüllüler Koalisyonu'ndaki tüm ülkelerin barışın sağlanmasının önemi konusunda hemfikir olduğunu ve bu konuda aktif şekilde çalıştıklarına işaret eden Zelenskiy, "Putin'den barış konusunda herhangi bir teklif göremiyoruz." diye konuştu.

Zelenskiy, Putin'in Çin'de katıldığı Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ni "savaşını devam ettirmek için bir izin olarak kullanacağı" yorumunu yaptı.

Rusya'ya karşı yeni özel tarifelerin değerlendirildiğini belirten Zelenskiy, "Rusya'nın savaş makinesinden silah üretme kabiliyetini almalıyız." değerlendirmesinde bulundu.