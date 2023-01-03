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Zelenskiy: "2023'ün zafer yılı olması için her şeyi yapıyoruz"

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Zelenskiy: '2023'ün zafer yılı olması için her şeyi yapıyoruz'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya karşı savaşta 2023'te zafer elde edebilmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya karşı savaşta 2023'te zafer elde edebilmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, savaşla ilgili gelişmeleri ve cephedeki son durumu değerlendirmek üzere savunma ve güvenlik yetkilileri ile bir araya geldiğini kaydederek "2023'ün zafer yılı olması için her şeyi yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Volodimir Zelenskiy Telegram Ukrayna Rusya Güncel Haberler

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