Trump Orta Doğu ziyaretine başlıyor! İlk adres Suudi Arabistan

Türkiye detayı dikkat çekici! Trump'ın Orta Doğu ziyareti başlıyor
Konyaspor'u 5-1 yenen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

Türkiye Kupası'nda ilk finalist belli oldu
Van'da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı

Katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı
ATM'den para çeken genç, silahlı saldırıda can verdi

ATM'den para çeken genç, silahlı saldırıda can verdi

Zelenski: Ukrayna-Rusya Müzakereleri İçin Tam Ateşkes Gerekli

Zelenski: Ukrayna-Rusya Müzakereleri İçin Tam Ateşkes Gerekli
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya ile müzakerelere başlamanın yalnızca tam bir ateşkesin sağlanmasının ardından mümkün olabileceğini ifade etti. Zelenski, ABD'nin sağladığı askeri yardımlar ve müzakerelere dair açıklamalarda bulundu.

(ANKARA) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna'nın Rusya ile ikili müzakerelere başlayabileceğini böyle bir diyaloğun ancak tam bir ateşkesin ardından mümkün olabileceğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili sorularını yanıtladı. Zelensky "Eğer Ruslar, ki bu onlara bağlı, bunu Paskalya'da da gördük, istedikleri zaman saldırıları azaltabilirler... Eğer Ruslar tam bir ateşkese hazırsa, tam bir ateşkes sağlandıktan sonra onlarla her türlü müzakere formatına hazırız." açıklamasında bulundu.

ABD'nin müzakereleri sürdürmesini istediklerini ifade eden Zelenskiy, ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı askeri yardımının bir yıl önce ABD Kongresi'nin onayladığı paket kapsamında olduğunu dile getirerek, yeni yardım paketi için henüz Washington ile görüşmediklerini ifade etti.

Ukrayna'nın ABD'nin tam ve koşulsuz ateşkes önerisini desteklediğini vurgulayan Zelenskiy, 26 Nisan'da Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un cenaze törenine katılacağını dile getirerek, burada ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek için hazır olduğunu söyledi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.