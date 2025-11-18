Zelenski Türkiye'ye Geliyor: Müzakereleri Yeniden Canlandıracak

(ANKARA) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yarın Türkiye'ye gideceğini duyurdu. Zelenski, "savaşın sonunu hızlandırmak ve esir değişimlerini yeniden tesis etmek için ortaklarla çözümler geliştirdiklerini" belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yarın Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Zelenski, "Müzakereleri yeniden canlandırmaya hazırlanıyoruz ve ortaklarımıza sunacağımız çözümler geliştirdik. Savaşın sonunu yaklaştırmak için elimizden gelen her şeyi yapmak Ukrayna'nın en büyük önceliği" açıklamasını yaptı.

Zelenski'nin paylaşımı şu şekilde:

"Bugün İspanya'da uzun zamandır hazırlıklarını yaptığımız toplantıları gerçekleştiriyorum. Güçlü bir ülkenin daha desteğini artırarak hayatları korumamıza ve savaşın sonunu yakınlaştırmamıza yardımcı olmasını bekliyoruz. İspanya Başbakanı Sánchez ile yaptığımız toplantının bize daha fazla güç verecek anlaşmalarla sonuçlanmasını sağlamak için çalışıyoruz. Ukrayna, ortaklarıyla ilişkilerinde her gün sonuç almalı.

Yarın Türkiye'de görüşmeler yapacağım. Müzakereleri yeniden canlandırmaya hazırlanıyoruz ve ortaklarımıza sunacağımız çözümler geliştirdik. Savaşın sonunu yaklaştırmak için elimizden gelen her şeyi yapmak Ukrayna'nın en büyük önceliği. Ayrıca savaş esiri değişimlerini yeniden tesis etmek ve savaş esirlerimizi evlerine geri getirmek için çalışıyoruz.

Perşembe günü, personel toplantısını hazırlama talimatını verdim. Elbette, bu hafta hükümet yetkilileriyle ilgili görüşmeler ve Verkhovna Rada liderleri ve Halkın Hizmetkarı parlamento grubu üyeleriyle bir toplantı olacak. Devletimizin ihtiyaç duyduğu birkaç gerekli yasal girişim ve ilkeli ve hızlı kararlar hazırlıyorum. Ukrayna'ya şükürler olsun!"