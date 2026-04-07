Volodimir Zelenski: Rusya Barışı Gönüllü Seçmez, Baskı Artırılmalı

(KİEV) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'ya defalarca ateşkes teklifinde bulunduklarını belirterek, Moskova'nın ancak ekonomik baskı ve kayıplar karşısında savaşı sonlandırmayı değerlendireceğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya ile devam eden savaşa ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Zelenski, özellikle Paskalya döneminde ateşkes sağlanması için Moskova'ya birden fazla teklif sunduklarını ancak karşılık alamadıklarını belirterek, "Onlar için hiçbir şey kutsal değil" ifadelerini kullandı.

Zelenski, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Rusya'ya en azından Paskalya için ateşkes teklifinde defalarca bulunduk. Ancak onlar için her şey aynı ve hiçbir şey kutsal değil. Eğer Rusya bu savaşı karşılayabiliyorsa, barışı gönüllü olarak seçmeyecektir. Sadece önemli mali kayıplar Rusya'yı bu savaştan vazgeçme senaryosunu düşünmeye zorlar."

Şu anda, İran çevresindeki çözümsüz durum nedeniyle petrol piyasası kırılgan bir durumda. Rusya da dahil olmak üzere petrol üreten ülkeler artık daha fazla kazanabilir. İnsansız hava araçlarımız ve füzelerimiz Rusya'nın bunu yapma kabiliyetini sınırlıyor. Yaptırımlar, tankerlerin durdurulması ve Rusya'ya gelişmiş ekipman tedarikine getirilen kısıtlamalar yoluyla baskı uygulamaya devam eden ortaklarımıza teşekkür ediyorum.

Rusya'nın yüksek petrol fiyatlarından elde edeceği her şey bu savaşa harcanacak. Bu yüzden Rusya'nın petrol ihracatına getirilen her türlü kısıtlama doğru bir adımdır. Eğer Rusya enerji altyapımıza yönelik saldırıları durdurmaya hazırsa, biz de aynı şekilde karşılık vermeye hazırız. Bu öneri Amerikalılar aracılığıyla Rus tarafına iletilmiştir."

Kaynak: ANKA