Zelenski: "Rusya Mariupol'da Savaş Suçları İşliyor"
DailyMotion.com - Güncel
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Mariupol'daki kuşatmanın Rusya'nın savaş suçları olarak hatırlanacağını söyledi: "Bunu barış içindeki bir kente yapmak, işgalcilerin yaptığı terör yüzyıllarca hatırlanacak.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Mariupol'daki kuşatmanın Rusya'nın savaş suçları olarak hatırlanacağını söyledi: "Bunu barış içindeki bir kente yapmak, işgalcilerin yaptığı terör yüzyıllarca hatırlanacak." Zelenski, Rusya'yla yürütülen müzakerelerin kolay olmadığını ama gerekli olduğunu da kaydetti
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