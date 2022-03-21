Zelenski: "Rusya Mariupol'da Savaş Suçları İşliyor" - Haberler

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Zelenski: "Rusya Mariupol'da Savaş Suçları İşliyor"

DailyMotion.com - Güncel
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Mariupol'daki kuşatmanın Rusya'nın savaş suçları olarak hatırlanacağını söyledi: "Bunu barış içindeki bir kente yapmak, işgalcilerin yaptığı terör yüzyıllarca hatırlanacak.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Mariupol'daki kuşatmanın Rusya'nın savaş suçları olarak hatırlanacağını söyledi: "Bunu barış içindeki bir kente yapmak, işgalcilerin yaptığı terör yüzyıllarca hatırlanacak." Zelenski, Rusya'yla yürütülen müzakerelerin kolay olmadığını ama gerekli olduğunu da kaydetti

DailyMotion.com / Güncel

Volodimir Zelenskiy, Mariupol, Rusya, Savaş, Güncel, Haberler

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