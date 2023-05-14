Zelenski'nin Roma ve Vatikan temasları

? Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, resmi temaslar kapsamında dün İtalya'nın başkenti Roma'ya gelerek İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi. Zelenski, daha sonra Vatikan'a geçerek Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile görüştü.

Zelenski'nin temasları sonrasında Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi, İtalya-Ukrayna ortak bildirgesini paylaştı. Bildirgede şu ifadeler yer aldı;

'İtalya Cumhuriyeti, Lahey'de yeni Ukrayna'ya Yönelik Saldırı Suçlarının Kovuşturulması için Uluslararası Merkez (ICPA) ile ilgili anlaşmayı memnuniyetle karşılıyor ve mümkün olan en kısa sürede faaliyete geçmesini dört gözle bekliyor.

REYKJAVİK ZİRVESİ'NDE ULUSLARARASI HASAR KAYDI SUNULACAK

Ukrayna ve İtalya Cumhuriyeti, Rus saldırganlığının neden olduğu kayıplar, yaralanmalar ve zararlar için tazminat sağlayacak mekanizmalar geliştirmek üzere diğerleriyle birlikte çalışmaya devam edecek. Bu amaçla, 16-17 Mayıs 2023 tarihlerinde Avrupa Konseyi'nin Reykjavik Zirvesi'nde sunulacak olan uluslararası hasar kaydı önemli bir kilometre taşıdır.

Çabalarımız, Ukrayna'nın yeniden inşasını desteklemek için dondurulmuş ve hareketsiz hale getirilmiş Rus varlıklarının kullanımına yönelik sağlam bir yasal temel de dahil olmak üzere bir tazminat mekanizmasının finansmanı için uygun seçenekleri araştırmaya devam edecek.?

PAPA İLE İKİNCİ GÖRÜŞME

Papa Francis, Zelenski'nin ziyareti sırasında barışı temsil etmesi için bir zeytin dalı heykeli hediye etti. İki lider, Vatikan Sekreterliğinde çalışan Polonyalı çevirmen Rahip Marko Gongalo'nun tercümesiyle sohbet etti. 40 dakikalık görüşmede Papa Francis, Ukrayna için sürekli dua edeceğini belirtti. Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden önce, 8 Şubat 2020'de Roma'ya kısa bir süre için gelerek Papa Francis ile Apostolik Sarayı'nda görüşmüştü.