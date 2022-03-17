Zelenski Kongre'ye Hitap Ederken Biden Ukrayna'ya Ek Yardım Açıkladı
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Kongre üyelerine konuşmasında bir kez daha uçuşa yasak bölge isteğini dile getirdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Kongre üyelerine konuşmasında bir kez daha uçuşa yasak bölge isteğini dile getirdi. Başkan Biden da Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık ek yardım paketi açıkladı
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
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