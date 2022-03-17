Zelenski Kongre'ye Hitap Ederken Biden Ukrayna'ya Ek Yardım Açıkladı - Haberler

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Zelenski Kongre'ye Hitap Ederken Biden Ukrayna'ya Ek Yardım Açıkladı

DailyMotion.com - Güncel
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Kongre üyelerine konuşmasında bir kez daha uçuşa yasak bölge isteğini dile getirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Kongre üyelerine konuşmasında bir kez daha uçuşa yasak bölge isteğini dile getirdi. Başkan Biden da Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık ek yardım paketi açıkladı

DailyMotion.com / Güncel

Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Kongre, Güncel, Haberler

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