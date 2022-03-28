Zelenski'den İtalya'ya Çağrı

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın işgaliyle ilgili İtalyan parlamentosuna seslendi.

Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulanması için çağrı yapan Zelenski, İtalya'da demirli Vladimir Putin'e ait olduğu düşünülen Şehrazat isimli yat da dahil, oligarkların İtalya'daki tüm varlıklarına el konulmasını talep etti.

DailyMotion.com / Güncel