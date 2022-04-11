Zelenski: "Borodyanka'da Durum Buça'dan Daha Kötü"
DailyMotion.com - Güncel
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Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Perşembe günü Borodyanka kasabasındaki durumun Buça'dan daha korkunç olduğunu söyledi.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Perşembe günü Borodyanka kasabasındaki durumun Buça'dan daha korkunç olduğunu söyledi.
Moskova, sivilleri hedef aldığı iddialarını reddederken, Buça'daki ceset görüntülerinin Ukrayna hükümeti tarafından barış müzakerelerini zor duruma sokmak için hazırlandığını söyledi.
DailyMotion.com / Güncel