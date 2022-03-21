Zelenski Alman Parlamentosuna Konuştu

Almanya Parlamentosu'na hitap eden Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodomir Zelenski Almanya'nın Rusya'ya yeterince tepki vermediği eleştirisinde bulundu. Zelenski, "Rusya Avrupa'nın ortasında bir duvar örüyor ve bu duvarın çimentosunu siz döktünüz" ifadelerini kullandı

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