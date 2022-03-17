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Zelenski ABD Kongresi'ne Seslendi

DailyMotion.com - Güncel
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Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, ABD Kongresi'ne acil çağrı yaparak Rusya'nın işgaline karşı koymak için daha fazla yardım talebinde bulundu ve "Şu anda size ihtiyacımız var" dedi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, ABD Kongresi'ne acil çağrı yaparak Rusya'nın işgaline karşı koymak için daha fazla yardım talebinde bulundu ve "Şu anda size ihtiyacımız var" dedi. Ayrıntıları Serhan Akif Akyıldız aktarıyor

DailyMotion.com / Güncel

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