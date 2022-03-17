Zelenski ABD Kongresi'ne Seslendi
DailyMotion.com - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, ABD Kongresi'ne acil çağrı yaparak Rusya'nın işgaline karşı koymak için daha fazla yardım talebinde bulundu ve "Şu anda size ihtiyacımız var" dedi.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, ABD Kongresi'ne acil çağrı yaparak Rusya'nın işgaline karşı koymak için daha fazla yardım talebinde bulundu ve "Şu anda size ihtiyacımız var" dedi. Ayrıntıları Serhan Akif Akyıldız aktarıyor
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
DailyMotion.com / Güncel