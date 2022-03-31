- Zelenkiy: "Kimsenin sözüne inanmıyoruz. Savaş alanında gerçek bir durum var"

KİEV - Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev ve Çernihiv'e yöenlik saldırılarını azaltma kararına rağmen hala saldırılara devam ettiğini aktaran Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Kimsenin sözüne inanmıyoruz. Savaş alanında gerçek bir durum var" dedi.