Zelenkiy: "Kimsenin sözüne inanmıyoruz. Savaş alanında gerçek bir durum var" - Haberler

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Zelenkiy: "Kimsenin sözüne inanmıyoruz. Savaş alanında gerçek bir durum var"

İhlas Haber Ajansı - Erhan Altıparmak - Güncel
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- Zelenkiy: "Kimsenin sözüne inanmıyoruz.

- Zelenkiy: "Kimsenin sözüne inanmıyoruz. Savaş alanında gerçek bir durum var"

KİEV - Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev ve Çernihiv'e yöenlik saldırılarını azaltma kararına rağmen hala saldırılara devam ettiğini aktaran Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Kimsenin sözüne inanmıyoruz. Savaş alanında gerçek bir durum var" dedi.

Zelenkiy: Kimsenin sözüne inanmıyoruz. Savaş alanında gerçek bir durum var

Zelenkiy: Kimsenin sözüne inanmıyoruz. Savaş alanında gerçek bir durum var

Zelenkiy: Kimsenin sözüne inanmıyoruz. Savaş alanında gerçek bir durum var

İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak - Güncel

Ukrayna, Rusya, Savaş, Kiev, Güncel, Haberler

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