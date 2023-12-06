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Zeki Müren'i Anma Konseri Bursa'da büyük ilgi gördü

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Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü ve Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi organizasyonuyla düzenlenen 'Zeki Müren'i Anma Konseri'ne Bursalı sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Konserde Zeki Müren'in sevilen eserleri seslendirildi ve solistler büyük alkış aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü ve Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi organizasyonuyla "Zeki Müren'i Anma Konseri" düzenlendi.

Teyyare Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve şef Noyan Bükülen'in yönettiği konsere Bursalı sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Gecede Zeki Müren'in sevilen ve unutulmayan eserlerinden oluşan geniş bir repertuvara yer verildi.

Solistlerin seslendirdiği eserler müzikseverler tarafından beğeni topladı.

Konser sonunda solistler ve orkestra Bursalı sanatseverlerce uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA / Güncel

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