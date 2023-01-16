Zeki Can'ın kaledeki kavgada ölümünde 3 sanığa 2'şer yıl hapis

GİRESUN Kalesi'nde 1,5 yıl önce seyyar satıcıların kavgasında darbedilen ve olaydan 9 saat sonra gittiği hastanede kalp krizinden yaşamını yitiren Zeki Can Bebek'in (23) ölümüyle ilgili tutuksuz yargılanan Cengiz Gün (49), Onur Gün ve Sancar Aydın, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıl 1'er...

GİRESUN Kalesi'nde 1,5 yıl önce seyyar satıcıların kavgasında darbedilen ve olaydan 9 saat sonra gittiği hastanede kalp krizinden yaşamını yitiren Zeki Can Bebek'in (23) ölümüyle ilgili tutuksuz yargılanan Cengiz Gün (49), Onur Gün ve Sancar Aydın, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 1 Temmuz 2021'de Giresun Kalesi Mesire Alanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, mesire alanında mısır satan Zeki Can Bebek ile yer meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan seyyar çaycı Cengiz Gün ve yakınları tartıştı. Tartışma, kavgaya döndü. Çöp kovası ve odunların da kullanıldığı kavgada Zeki Can Bebek, darbedildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Birbirlerinden şikayetçi olan taraflar, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Zeki Can Bebek, ifadesinde kendisini darbettiğini belirttiği Cengiz Gün, Onur Gün ve Sancar Aydın,, A.G. ve K.G.'den şikayetçi oldu. İfade işlemleri sonrası taraflar serbest bırakıldı.

Bebek'in arkadaşı Çağrı Özaydın ise, "22 yaşında bir kardeşimizi kaybettik. Çocukluk arkadaşımızı toprağa verdik. 2 yıl ceza olmaz. Biz bu cezaya itiraz ediyoruz. Bizim çocukluk arkadaşımız toprakta yatıyor, onlar dışarıda geziyor. Tutuklanmadılar bile " diye konuştu.