Zekası ile ayıları yendi... Bu alana giren ayılar arkasına bakmadan kaçıyor

-Sivas'ta bir arıcı kurduğu ilginç düzenekle kovanlarını zarar vermeden ayı saldırılarından korumayı başardı

SİVAS - Sivas'ta bir arıcı kurduğu ilginç düzenekle kovanlarını zarar vermeden ayı saldırılarından korumayı başardı.

Sivas'ın Zara İlçesinde arıcılık yapan Ali Öztürk, geliştirdiği ilginç sistemle sayesinde kovanlarını ayılardan korumayı başardı. Hobi olarak başladığı aracılığı 7 yıldır sürdüren Öztürk'ün en büyük sıkıntısı kovanlarına saldıran ayılar. Ayı saldırılarında çok sayıda kovanını yitirdi ve ciddi ekonomik kayıplar yaşadı. Öztürk ayılara karşı verdiği mücadeleyi zekası ile kazandı. Öyle bir sistem kurdu ki hem kovanlarını ayı saldırılarından koruyor hem de ayılara zarar vermiyor. Geliştirdiği ilginç sistem sayesinde kovanların bulunduğu alana giren ayılar arkasına bakmadan kaçmak zorunda kalıyor.

Sistem nasıl çalışıyor

Öztürk arı kovanlarının bulunduğu alanı telle çevirdi, tellerle oluşturduğu çitin dışına hareket sensörleri taktı. Kurduğu ses sistemine köpek havlama sesi yükledi. Sessörlerin hareket algılaması halinde ses sistemi devreye girip hoparlörlerden köpek havlama sesi yükseliyor. Sesleri duyan ayı köpekler tarafından saldırıya uğradığını düşünerek kaçmak zorunda kalıyor.

"Ayılar gerçekten köpek var sanıyor"

Öztürk, kovanlara yaklaşan ayıların köpek sesini duyunca kaçtıklarını belirterek, " Birkaç yere sensör koyduk. Ayı veya farklı yabani hayvanlar geldiği zaman köpek havlama sesi çıkarıyor. Sistemi kurduktan sonra hiç zayiatımız olmadı. Karşı tarafta bulunan söğütlerin içinde ayıları görüyoruz ama arılığımıza herhangi bir zarar vermediler. Bu sistemin bulunmadığı başka arıcı arkadaşlarımızın ayılar tarafından kovanlarını devirip parçaladıkları oldu" ifadelerini kullandı.