ZEKA OYUNLARINDA DERECEYE GİREN 10 ÖĞRENCİ, ŞIRNAK'I FİNALLERDE TEMSİL EDECEK

Milli Eğitim Bakanlığı ve Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) iş birliğiyle Şırnak'ta beşincisi düzenlenen Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nın il finali gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) iş birliğiyle Şırnak'ta beşincisi düzenlenen Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nın il finali gerçekleştirildi. 10 kategoride birinci olan 10 öğrenci, Şırnak'ı Türkiye finallerinde temsil edecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce, Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nın il finali yarışmaları düzenlendi. Final yarışmalarına İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Çazım, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Abdullah Ayar, Şube Müdürü Sabri Salgut, danışman öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İlkokullar arası Equilibrio, Küre, Mangala, Pentago, Q- Bitz; Ortaokullar arası Kulami, Küre, Mangala, Reversi ve Pentago kategorisinde düzenlenen Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nın Şırnak il finali, 7 ilçeden 61 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti.

Müsabakalar, 15 hakemin gözetiminde gün boyunca devam etti. İlçe birincisi öğrencilerin yarıştığı akıl ve zeka oyunlarında, her kategoriden ilk 3 dereceye girenler belirlendi. Yarışma sonunda ise her kategoride birinci, ikinci ve üçüncülere İl Müdürü Mirza Çazım ve Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Abdullah Ayar tarafından ödülleri verildi.

Organizasyon sorumlusu Araştırma ve Geliştirme birimi görevlisi Abdi Cihad Canan, 'Öğrencilerimiz burada birbirleri ile oyun oynuyorlar. Dijitalden uzaklaştırabildiğimiz kadar öğrencileri ve oyun içinde tutabildiğimiz kadar onlara faydalı olduğumuza inanıyoruz. Çünkü oyunda bir öğrenme yöntemi. Burada birbirleri ile iletişim kurmak, kendilerini ifade edebilmek, yeri geldiğinde hakeme itiraz ederek haklarını arayabilmek, bizler için farklı kazanımlar olacak öğrencilerimizde. Eskiden bizler sokakta oynardık. Sokağa çıkardık. Arkadaşlarımız ile buluşurduk. Şimdi çocuklarımız belki ev çocuğu diyebileceğimiz gençler ama onları evlerde dijitalin dışında vakit geçirebilecekleri imkanları ve bu alanlarda başarılı olanları da pekiştirmek. Burada başarılı olan öğrencilerimizi de Türkiye finallerine göndereceğiz. 10 kategoride 7 farklı oyun ile yarışmalarımızı yapıyoruz. 10 tane birinci olan öğrencimiz de Şırnak ilimizi temsilen Türkiye finallerinde yarışacaklar. Oyunlar oynayacaklar. Heyecan devam ediyordedi.