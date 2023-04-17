Zehra'nın cinayet şüphelileri, ifade için zabıt katibinden yardım almış

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, çalıştığı eğlence mekanında öldürülüp, cesedi bahçedeki havuza atılan Zehra Bayır (18) cinayetiyle ilgili iddianame hazırlandı. Tutuklu İlimder İlter (24) ve ağabeyi Ömer İlter'in (45) 'kasten öldürme, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından müebbet hapis cezası istendi, biri tutuklu 4 sanık hakkında ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar değişen oranlarda hapis talep edildi. Milas Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli zabıt katibi Ahmet G.'nin, olayın ardından şüphelilere nasıl ifade verecekleri konusunda yardımcı olduğu belirtildi.

Olay, geçen yıl 24 Temmuz günü akşam saatlerinde Selimiye Mahallesi'nde meydana geldi. Konya'dan Milas'a çalışmaya gelen Zehra Bayır, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen kardeşinin tedavi masraflarını karşılayabilmek için eğlence mekanında şarkı söylemeye başladı. İddiaya göre işletme sahipleri, Zehra Bayır'a toplu para vereceğini belirterek bu süre içinde hiç ödeme yapmadı. Kardeşinin tedavisi için Konya'ya gideceğini ve 50 bin liralık alacağının olduğunu söyleyen Bayır ile işletme sahipleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle sert cisimle başına vurulan Bayır, ardından mekanın bahçesindeki havuza attı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Havuzdan çıkarılan Zehra Bayır'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İddianamede, tutuklu İlimder İlter, ağabeyi Ömer İlter, 'kasten öldürme, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından müebbet hapis cezası, 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan Ünal Karakülah'a 10 yıla kadar hapis; tutuksuz sanıklar Ahmet G.'ye 15 yıla kadar hapis, Hatice K. ve Taner K.'ye ise 5 yıla kadar hapis cezaları istendi.