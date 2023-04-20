Üye Girişi
Haberi Paylaş

ZEHRA'NIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Güncel Haberler

Aksaray'da dün saat 17.00 sıralarında 2 kardeşiyle oynarken dengesini kaybedip sulama kanalına düşen ve akıntıda kaybolan Zehra Özbek'in, bugün saat 15.00 sıralarında, düştüğü noktanın yaklaşık 25 kilometre ilerisinde cansız bedenine ulaşıldı.

Aksaray'da dün saat 17.00 sıralarında 2 kardeşiyle oynarken dengesini kaybedip sulama kanalına düşen ve akıntıda kaybolan Zehra Özbek'in, bugün saat 15.00 sıralarında, düştüğü noktanın yaklaşık 25 kilometre ilerisinde cansız bedenine ulaşıldı. Zehra'nın cesedi, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aksaray Otopsi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title