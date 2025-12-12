Bartın'da Defne Yaprağı Toplamaya Giden Kadın Kayboldu

BARTIN'ın defne yaprağı toplamak için ormana gidip, geri dönmeyen Zehra Günay'ı (78) arama çalışmaları devam ediyor.

Gençali köyünde yaşayan Zehra Günay, önceki gün saat 14.00 sıralarında ormana defne yaprağı toplamaya gitti. Günay, evine dönmeyince yakınları kayıp ihbarında bulundu. İhbarla dün sabah saatlerinde bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve komando ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 5 kilometrelik alanda jandarma iz takip köpeği, termal dron, 70 kişilik ekip ve köylülerle arama çalışmaları başlatıldı. Kayıp kadından herhangi bir iz bulunamazken, arama çalışmaları dronla görüntülendi. Zehra Günay'ı kaybolmadan önce gören son kişi olan köyde yaşayan Ahmet Yüzgeç, "Zehra teyze, her zaman defne toplamaya giderdi. Ben çarşamba günü gördüm. Daha sonra haber alınamadı. Şimdi herkes onu arıyor" dedi.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,