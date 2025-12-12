Haberler

Bartın'da Defne Yaprağı Toplamaya Giden Kadın Kayboldu

Güncelleme:
Bartın'da defne yaprağı toplamak için ormana giden 78 yaşındaki Zehra Günay, kayboldu. Arama çalışmalarında jandarma, AFAD ve komando ekipleri yer alıyor.

BARTIN'ın defne yaprağı toplamak için ormana gidip, geri dönmeyen Zehra Günay'ı (78) arama çalışmaları devam ediyor.

Gençali köyünde yaşayan Zehra Günay, önceki gün saat 14.00 sıralarında ormana defne yaprağı toplamaya gitti. Günay, evine dönmeyince yakınları kayıp ihbarında bulundu. İhbarla dün sabah saatlerinde bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve komando ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 5 kilometrelik alanda jandarma iz takip köpeği, termal dron, 70 kişilik ekip ve köylülerle arama çalışmaları başlatıldı. Kayıp kadından herhangi bir iz bulunamazken, arama çalışmaları dronla görüntülendi. Zehra Günay'ı kaybolmadan önce gören son kişi olan köyde yaşayan Ahmet Yüzgeç, "Zehra teyze, her zaman defne toplamaya giderdi. Ben çarşamba günü gördüm. Daha sonra haber alınamadı. Şimdi herkes onu arıyor" dedi.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

