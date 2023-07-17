Zehra Bayır cinayetinde tutuklu sanıklar suçlamaları kabul etmedi

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, çalıştığı eğlence mekanında öldürülüp, cesedi bahçedeki havuza atılan Zehra Bayır (18) cinayetiyle ilgili yargılanan tutuklu sanıklar İlimder İlter (24), ağabeyi Ömer İlter'in (45) ve Ünal Karakülah'ın yargılanmasına başlandı. Suçlamaları kabul etmeyen sanıkların beraat talepleri mahkemece reddedilirken, duruşma 5 Ekim'e ertelendi.

Olay geçen yıl 24 Temmuz günü akşam saatlerinde Selimiye Mahallesi'nde meydana geldi. Konya'dan Milas'a çalışmaya gelen Zehra Bayır, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen kardeşinin tedavi masraflarını karşılayabilmek için eğlence mekanında şarkı söylemeye başladı. İddiaya göre işletme sahipleri, Zehra Bayır'a toplu para vereceğini belirterek bu süre içinde hiç ödeme yapmadı. Kardeşinin tedavisi için Konya'ya gideceğini ve 50 bin liralık alacağının olduğunu söyleyen Bayır ile işletme sahipleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle sert cisimle başına vurulan Bayır, ardından mekanın bahçesindeki havuza atıldı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Havuzdan çıkarılan Zehra Bayır'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Zehra Bayır'ın avukatlarından Dorukhan Abalı, "Bugün uzun bir duruşmayı geri de bıraktık. Zehra henüz 18 yaşında genç bir kızdı. Ona yapılanlara sessiz kalamazdık. Ancak birçok Kadın derneklerinin bugün Zehra'yı yalnız bıraktığını gördük. Duruşmayı sadece Bodrum Kadın Dayanışma Derneği takip etti. Onlara da buradan teşekkür ederim. Diğer dernekler duruşmayı bırakın takip etmeyi bir destek paylaşımı bile yapmadılar. Ama biz her şeye rağmen Zehra'nın katillerinin tespit edilmesi ve en ağır cezayı alması için sonuna kadar bu davanın takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz" açıklamasında bulundu.