ZEHRA, 211 GÜNLÜK MÜCADELESİNDEN ZAFERLE ÇIKTI

Emre ve Betül Büşra Demir çiftinin üçüncü kızı Zehra, bu yılın Nisan ayında doğması beklenirken, anne karnında gelişen "Plasenta previa" adlı bir tablo nedeniyle prematüre olarak henüz 24 haftalıkken dünyaya geldi. 19 Aralık 2022'de acil bir sezaryen ameliyatıyla anne karnından yoğun bakıma alınan minik Zehra, 650 gram doğdu ve vücudunun ısı ve neminin korunması için naylon torbaya sarılı şekilde yoğun bakıma yatırılarak entübe edildi. Doğduğunda boyu ancak bir kalem kadar olan Zehra'yı hayatta tutabilmek için Göztepe Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde tam 211 gün müthiş bir mücadele verildi ve Zehra, yaklaşık 7 ay sonra 6,5 kilo ağırlıkla, sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

"UÇURUMUN KENARINDAN DÖNDÜ DİYEBİLİRİZ"

HAFTALARCA SOLUNUM CİHAZINA BAĞLI KALDI

BAKANLIKTAN ÖZEL İZİNLE KÖK HÜCRE TEDAVİSİ

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30 HAFTA SONRA 10 KATI AĞIRLIKLA TABURCU OLDU

ANNESİ İLK KEZ 4 AY SONRA KUCAĞINA ALABİLDİ

Üçüncü kızını aylarca kucağına alamadan yoğun bakımda görmek zorunda kalan ve bu sürede beslenmesi için her gün birkaç mililitre artışla anne sütü verilen kızına ancak 4.5 ay sonra ilk kez dokunabilen anne Betül Büşra Demir ise, duygularını şu cümlelerle ifade etti: "Dünyaya gelişi travmatik olduğu için, çok zordu. İlk sütü enjeksiyonla almak zorunda kalıyorsunuz. Damla damla geliyor, gelmesi için uğraşıyorsunuz. Uzun süre entübe kaldığı için kucağınıza alamıyorsunuz. Prematüre doğumun ardından 4,5 aylıkken ilk kez kucağıma alabildim. Gerçekten duygusal bir andı, ilk kez o şekilde bir bağ kurmaya başladık."