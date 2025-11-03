Zehirli Mantar Davasında Müebbet Hapis Cezasına Temyiz Başvurusu

Avustralya'da 2023'te ayrı yaşadığı kocasının akrabalarına "kasten" zehirli mantar yedirerek ölümlerine neden olan Erin Patterson, hakkında verilen müebbet hapis cezasına karşı temyiz başvurusunda bulundu.

Sky News Australia kanalının haberine göre, eşinin akrabalarına zehirli mantar yedirerek öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılan Patterson'un avukatları harekete geçti.

Avukatlar, Patterson'un 7 Temmuz'da müebbet hapis cezasına çarptırıldığı karara karşı temyiz başvurusunda bulundu.

Erin Patterson, Temmuz 2023'te kayınvalidesi, kayınpederi, eşinin teyzesi ve eniştesini öğle yemeğinde ağırlamış, konuklarına zehirli mantar içeren yemek servis etmişti.

Yemeğin ardından evlerine dönen misafirler, sağlık durumlarının kötüleşmesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Kadının kayınvalidesi, kayınpederi ve eşinin teyzesi hastanede hayatını kaybetmiş, eniştesi kurtulmuştu.

Olayın ardından Kasım 2023'te gözaltına alınan Patterson, temmuzda cinayet ve cinayete teşebbüs suçlamalarıyla yargılandığı mahkemede suçlu bulunmuştu.

Patterson, 7 Temmuz'da eşinin akrabalarından 3'ünü zehirli mantar yedirerek öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezasına ve zehirli yemekten yiyen ancak hayatta kalan dördüncü kişiye yönelik cinayete teşebbüs suçundan da 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.