Zehirli balon balığı avında kota 1 milyon 250 bin adet

AKDENİZ ve Ege Denizi'nde görülen, ekosistem, balıkçılık ve insan sağlığı açısından büyük tehdit oluşturan balon balıkları ile mücadelede, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca bu yıl satın alınacak miktarın 1 milyon 250 bin olduğu açıklandı.

AKDENİZ ve Ege Denizi'nde görülen, ekosistem, balıkçılık ve insan sağlığı açısından büyük tehdit oluşturan balon balıkları ile mücadelede, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca bu yıl satın alınacak miktarın 1 milyon 250 bin olduğu açıklandı. Antalya Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Asım Karabulut, "Bu türü ne kadar çok temizleyebilirsek, habitattan daha iyi bir mücadele yapmış olacağız" dedi.

Siyanürden 1200 kat daha yüksek zehre sahip olan balon balıkları, bu yıl hem kuyruk hem de bütün olarak teslim alınabilecek. Resmi Gazete'de ağustos ayı başında yayımlanan tebliğe göre, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 'Lagocephalus sceleratus' türü için tane başına 12,5 TL, diğer 7 küçük tür içinse 5'er TL fiyat belirlendi.

Balon balıklarının izni olmayan balıkçılar haricinde karaya çıkartılmasının kesinlikle yasak olduğunu da hatırlatan Asım Karabulut, "Eğer karaya çıkartılması durumunda, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında bakanlığın aldığı tedbirlere uymamaktan 16 bin TL cezası var. Balıklara da zaten el koyup, imha ediyoruz. Bununla ilgili açıkçası, şu ana kadar çok sıkıntı yaşamadık. Halkımız bu konuda bilinçli ancak yine de tedbiri elden bırakmamakta fayda var. Teslim alınan balıklar da tamamen devletin uhdesine geçiyor. İmha mevzuatları belli, bu yöntemlere göre de imhası gerçekleşiyor. Dışarıda kalması, başka birileriyle temas etmesi mümkün değil" dedi.