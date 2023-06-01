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Zehir Tacirleri Polisten Kaçamadı

Zehir Tacirleri Polisten Kaçamadı

Güncel Haberler

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi yakalandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan 2 farklı çalışma sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen M.E.G. ve O.T. yakalandı. Ekipler tarafından yapılan aramalarda 18 gram uyuşturucu madde bulundu.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan 2 farklı çalışma sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen M.E.G. ve O.T. yakalandı. Ekipler tarafından yapılan aramalarda 18 gram uyuşturucu madde bulundu.

Bulunan materyallere el konulurken, M.E.G. ve O.T. de gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Kayseri Güncel Haberler

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