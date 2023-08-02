Zehir taciri karı koca uyuşturucu teslimatı yaparken suçüstü yakalandı... O anlar kamerada

KONYA Konya'ya il dışından yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapan tırı takibe alan narkotik polisleri, uyuşturucu maddeyi teslim almaya gelen karı kocanın da aralarında bulunduğu 4 kişiyi, alışveriş sırasında suçüstü yakaladı. Düzenlenen operasyon anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başarılı bir operasyona imza attı. Narkotik ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, M.İ. ile E.K. isimli kişilerin Konya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapacağı tespit edildi. Takibe alınan 2 şahıs bir tır ile Konya'ya giriş yaptı. Şahısları uzaktan takibe devam eden ekipler, alışveriş anına kadar takiplerini sürdürdü. Tırın, Horozluhan Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde durup beklemesi üzerine ekipler de uyuşturucuyu teslim alacak şahısları bekledi. Kısa süre sonra uyuşturucu teslimatı için S.A. ve eşi M.A.'nın içerisinde olduğu kamyonet tırın önüne yanaştı. S.A.'nın araçtan inerek tıra doğru yürümeye başladığı sırada narkotik ekipleri harekete geçti.

Operasyon anı saniye saniye güvenlik kamerasında

Zehir tacirlerine düzenlenen operasyon anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheli tıra doğru yöneldiği esnada narkotik ekibi hızla gelerek otomobilin önünü kesti. Polisin geldiğini gören karı ve koca ise kamyonete binerek kaçmak istedi. Ancak narkotik ekibi aracın önünü kestiği için kaldırıma ve polis aracına çarparak ilerleyemedi. Şüpheliler polis ekipleri tarafından yakalandı. Narkotik ekiplerinin tırda yaptığı aramada, piyasa değeri 10 milyon lira olduğu değerlendirilen 2 kilogram metamfetamin maddesi ve 3 kilo 20 gram kokain maddesi ele geçirildi.

4 zehir taciri tutuklandı

Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak, Nakletmek ve Kullanmak suçlarından gözaltına alınan M.İ., E.K., .S.A. ve eşi M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.