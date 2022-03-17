Zonguldak BEÜ'den "laboratuvar kullanımı" haberlerine ilişkin açıklama Açıklaması

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ), basın organlarında haberlere konu olan laboratuvar kullanımıyla ilgili gerek mahkeme kararına ilişkin hukuki sürecin gerekse 2547 sayılı kanunun disiplin ihlalleriyle ilgili idari sürecin devam ettiğini bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın kuruluşlarında yer alan "Üniversite laboratuvar kavgası yargıya taşındı" başlıklı haberlerle ilgili açıklama yapmaya gerek duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, üniversite laboratuvarında bilimsel çalışma yapılması usulünü düzenleyen üniversite ilgili mevzuatına, bilimsel araştırma ve yayın etik ilkelerine, akademik etik davranış ilkelerine ve laboratuvar kullanım talimatlarına aykırı davranış içinde bulunan, yeri değiştirilen ve davacının kullanımına açık olan laboratuvarda 1,5 seneye yakın süredir hiçbir çalışma yapmayan davacıların, Rektörlük makamının bilgisi dışında kamuoyunu yanlış yönlendiren tavır içinde olmalarının üzüntü verici olduğu kaydedildi.

Açılan davanın İdare Mahkemesince reddedildiği, Ankara Bölge İdare Mahkemesinin de İdare Mahkemesinin ret kararını onadığını ve kesin karar vererek temyiz yolunu kapattığı aktarılan açıklamada "Ayrıca vekili aracılığıyla beyanda bulunan davacıların, atılı hukuka aykırı fiilleri sebebiyle aldıkları disiplin cezalarının iptali talepleri bir kısım eksiklikler sebebiyle İdare Mahkemesince kabul edilmiştir. Gerek mahkeme kararına ilişkin hukuki süreç gerekse 2547 sayılı kanunun disiplin ihlalleriyle ilgili idari süreci devam etmektedir." ifadesine yer verildi.