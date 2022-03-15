Zonguldak'ta "Dış Paydaş Toplantısı" yapıldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde (BEÜ) "Dış Paydaş Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel, üniversitenin stratejik planları ve hedeflerinin paydaşlar tarafından benimsenmesinin kalite düzeyini artıracağını belirtti.

Yerel ve bölgesel kalkınma bağlamında üniversitelerin kalite süreçlerinde elde edilen başarıda dış paydaşların büyük payı olduğunu vurgulayan Büyükgüzel, rekabetçi yükseköğretim ortamını teşvik eden üniversite olma hedefinde dış paydaşlarla birlikte hareket edilmesinin önemine işaret etti.

Toplantının ilk bölümünde üniversitenin her yıl düzenli olarak uyguladığı dış paydaş memnuniyet anketi sonuçları özetlendi.

Daha sonra dış paydaşların kalite güvencesi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim süreçlerine katılımı, gerçekleşen katılımın etkinliği ve sürekliliği irdelendi, görüş ve öneriler paylaşıldı.

Üniversite, sanayi ve kamu iş birliği, yapılacak çalışmalar ve ileriye dönük hedeflerin konuşulduğu toplantıda, stratejik plana ilişkin üniversite ile etkileşim içerisinde olan paydaşların görüşleri alındı.

Toplantı, üniversitenin paydaşlarıyla etkin olarak yürüttüğü iş birliklerinin devam ettirilmesi kararıyla sona erdi.