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Zaviye'deki çatışmalarda bir kişi öldü, yaralı sayısı 22'ye yükseldi

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Libya'nın batısındaki Zaviye kentinde milis gruplar arasında çıkan çatışmalarda bir kişi öldü, yaralı sayısı ise 22'ye yükseldi. Çatışmalar, kentteki kanaat önderlerinin çağrısıyla sona erdi.

Libya'nın batısındaki Zaviye kentinde bir kişinin öldüğü milis gruplar arasında çıkan çatışmalarda yaralı sayısı 22'ye yükseldi.

Libya Sağlık Bakanlığına bağlı İlk Yardım Servisi Biriminden yapılan açıklamada, bir kişinin yaşamını yitirdiği Zaviye kentindeki çatışmalarda yaralananların sayısına ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı.

Yaralı sayısının 22'ye yükseldiği kaydedilen açıklamada, kentteki kanaat önderlerinin çağrısının ardından milis güçler arasındaki çatışmanın durduğu aktarıldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde çatışmalarda bir kişi ölmüş, bir çocuk da yaralanmıştı.

Zaviye Üniversitesi Öğrenci Birliğinden yapılan açıklamada üniversitenin çatışma bölgesine yakın olduğu ve kentteki güvenlik durumu nedeniyle bugün eğitime ara verildiği ifade edilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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