ZARFLARIN KAPAĞINI YAPIŞTIRICI İLE KAPATMIŞLAR

Antalya'da yerleşik yabancıların oy kullandığı sandıktaki bazı zarfların kapağının yapıştırıcı ile sıkıca kapatıldığı tespit edildi.

Antalya'da yerleşik yabancıların oy kullandığı sandıktaki bazı zarfların kapağının yapıştırıcı ile sıkıca kapatıldığı tespit edildi. Sandık görevlileri zorlanınca zarfları bıçakla açtı.

Türkiye genelinde oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi. Sandık görevlileri son dakikaya kadar gelecek seçmeni bekledi. Süre sona erince önce oy pusulaları, ardından mühürler toplandı. Kapağı iple bağlı ve mühürlü olan sandıklar ise tek tek açıldı. 1 milyon 904 bin 636 seçmenin bulunduğu turizm kenti Antalya'da bazı sandıklardaki zarfların açılması sırasında ilginç anlar yaşandı. Ağırlıklı yerleşik yabancıların ikamet ettiği Konyaaltı ilçesi Hurma mahallesindeki Dr. İlhami Tankut Lisesi'ndeki sandıklardan bazılarının içindeki zarfların ağzının, yapıştırıcı ile yapıştırıldığı tespit edildi. ZARFLARIN KAPAĞINI BIÇAKLA AÇTILAR

Sandık görevlileri zarfların içindeki oy pusulalarına ulaşmakta güçlük çekip fazla zaman kaybettirince bıçak kullandı. Sandık kurulu başkanı elinde bir bıçakla zarfları tek tek açtı. Seçmenin yanında getirdiği yapıştırıcı ile zarfın kapağını iyice yapıştırdığı belirlendi. Oy pusulasına ya da zarfa zarar vermediği için oylar geçerli sayıldı. (DHA)