Zara ilçesi 4 ülkeden öğrencileri ağırladı - Haberler

Sivas'ın Zara ilçesine bir proje kapsamında gelen yabancı öğrenciler ilçeyi gezdi.

Zara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından yürütülen "Google Tools and Mobile Apps" (Google Araçları ve Uygulamaları) projesi kapsamında Letonya, Hırvatistan, Yunanistan ve İtalya'dan 30 öğrenci, 6 öğretmenden oluşan kafile, Zara ilçesine geldi.

Divriği, Kangal ve Gürün ilçelerini de gezen öğrenciler, Zara'da konaklayarak Sivas'ın mutfağı, kültürü hakkında bilgi edindi.

Zara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yusuf Arslan, proje hakkında bilgi vererek, "Okulumuz tarafından Milli Eğitim Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığımızın ortak protokolüne bağlı olarak Erasmus programı kapsamında proje başlatıldı. Proje Letonya, Hırvatistan, Yunanistan ve İtalya ile ortak yürütüldü." dedi.

Projenin Avrupa Birliği ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından da desteklendiğini aktaran Arslan, "Her ülkede farklı bir başlıkla Google araçlarını kullanarak bu projeyi gerçekleştirdik. Türkiye ayağında da küresel ısınma, çevreye karşı duyarlılık, piller ve geleceği, elektrik üretimi konularını işliyoruz." diye konuştu.