Zara'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Sivas'ın Zara ilçesinde soğuk hava ve kar yağışının etkili olması nedeniyle yaban hayatına destek amaçlı doğaya yem bırakıldı.

Türk Kızılay Zara Temsilciliği tarafından, Denizinyazı mevkisinde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Türk Kızılay Zara Temsilcisi Serdal Öztürk, yaptığı açıklamada, yaban hayatına destek olmak için doğaya yem bıraktıklarını söyledi.

Öztürk, "Sıfırın altında 21 dereceye kadar düşen hava sıcaklıkları ve yarım metreyi geçen kar yağışı nedeniyle doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için ağaç ve çalılıkların diplerine, kar altında kalmamış toprak alanlara buğday, arpa, bayat ekmek bıraktık. Türk Kızılay olarak doğadaki canlılarımız için de görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz." dedi.