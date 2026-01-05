Haberler

Zara'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Zara ilçesinde, soğuk hava ve kar yağışının etkisiyle zorlu kış şartlarında yaban hayvanlarına yardım amacıyla doğaya yem bırakıldı. Türk Kızılay, yaban hayvanlarının yiyecek bulmasına destek olmak için çeşitli yiyecekler bırakma çalışması gerçekleştirdi.

Sivas'ın Zara ilçesinde soğuk hava ve kar yağışının etkili olması nedeniyle yaban hayatına destek amaçlı doğaya yem bırakıldı.

Türk Kızılay Zara Temsilciliği tarafından, Denizinyazı mevkisinde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Türk Kızılay Zara Temsilcisi Serdal Öztürk, yaptığı açıklamada, yaban hayatına destek olmak için doğaya yem bıraktıklarını söyledi.

Öztürk, "Sıfırın altında 21 dereceye kadar düşen hava sıcaklıkları ve yarım metreyi geçen kar yağışı nedeniyle doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için ağaç ve çalılıkların diplerine, kar altında kalmamış toprak alanlara buğday, arpa, bayat ekmek bıraktık. Türk Kızılay olarak doğadaki canlılarımız için de görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / İbrahim Özel - Güncel
Memur ve emeklinin dört gözle beklediği enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Futbolseverler müjde! Dev maçlar şifresiz kanalda

Futbolseverler müjde! Dev maçlar şifresiz kanalda
ABD, Maduro'yu kaçırırken Kübalı 32 asker ve polisi de öldürmüş

Hepsini Maduro çağırmış! Ölenler arasında o ülkenin askerleri var
Kaza değil cinayet! Yarış yaparken 3 genci hayattan kopardı

Yarışırken 3 genci hayattan kopardı, aracını bırakıp kayıplara karıştı
Tüm ödemelere zam geldi! 65 yaş aylığı, evde bakım parası ve kıdem tazminatı arttı

Memur zammı sonrası tüm ödemeler arttı! İşte değişen kalemler
Futbolseverler müjde! Dev maçlar şifresiz kanalda

Futbolseverler müjde! Dev maçlar şifresiz kanalda
Kira artış oranı belli oldu

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! İşte yeni kira artış oranı
Türk futbolunda yer yerinden oynayacak! Bahis ve şike soruşturmasında yeni dalga

Sıra onlara geldi! Türk futbolunda bu hafta yer yerinden oynayacak