Zara'da Veysel Dursun UBYO'da mezuniyet töreni düzenlendi - Haberler

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Zara'da Veysel Dursun UBYO'da mezuniyet töreni düzenlendi

AA - İbrahim Özel - Güncel
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Zara'da Veysel Dursun UBYO'da mezuniyet töreni düzenlendi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda (UBYO) mezuniyet töreni düzenlendi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda (UBYO) mezuniyet töreni düzenlendi.

Hüseyin Kaplan Konferans Salonu'ndaki törende konuşan Okul Müdürü Prof. Dr. Kıvanç Halil Arıç, "Bu okuldan mezun olduğunuz için hiçbir şey sona ermiyor. Sizler her zaman bizim ve okulumuzun öğrencilerisiniz. Mezun olan öğrencilerimizi tebrik ediyor, yeni hayatlarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından okul birincisi Esranur Göçer, mezunlar kütüğüne isminin yazılı olduğu plakayı çaktı.

Daha sonra Bankacılık ve Finans Yönetimi ile Sigortacılık ve Risk Yönetimi bölümlerinden mezun olan 20 öğrenciye mezuniyet belgeleri verildi.

Program, kep atma töreniyle sona erdi.

AA / İbrahim Özel - Güncel

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hüseyin Kaplan Güncel Haberler

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