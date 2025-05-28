Zara'da Üniversite Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Sivas'ın Zara ilçesinde üniversite öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Üniversitesi Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu konferans salonunda düzenlenen mezuniyet töreninde 60 öğrenci diplomasını aldı.

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi, Çağrı Merkezi ile Banka ve Sigorta bölümlerinde iki yıl süren akademik eğitimlerini tamamlayarak mezun olma hakkını kazanan öğrencilere ilçe protokolü tarafından diplomaları verildi.

Törende konuşan Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yusuf Akgül, akademik eğitimlerini tamamlayarak mezun olan öğrencilere yeni hayatlarında başarılar diledi.

Okul kampüsünde devam eden programda öğrenciler mezuniyet yemini ederek kep atma töreni gerçekleştirdi.

Programa, Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, ilçe protokolü, öğrenciler ve aileleri katıldı.