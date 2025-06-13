Zara'da Traktör Sürücülerine Trafik Güvenliği Eğitimi

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Sivas'ın Zara ilçesinde, traktör sürücülerine yönelik 'Reflektör tak, bir ışık ol görünür ol' projesi kapsamında etkinlik düzenlendi. Trafikte güvenliğin artırılması amacıyla bilgilendirme yapıldı ve reflektörler dağıtıldı.

Sivas'ın Zara ilçesinde traktör sürücülerine yönelik bilgilendirme yapıldı.

Trafikte can güvenliğini artırmaya yönelik başlatılan "Reflektör tak, bir ışık ol görünür ol" projesi kapsamında Zara Ziraat Odası ile İlçe Jandarma Komutanlığı işbirliğinde farkındalık programı düzenlendi.

İlçeye bağlı Eymir köyünde düzenlenen etkinlikte, traktör sahiplerine reflektör dağıtılarak, traktörlerde alınması gereken önlemler, dikkat edilmesi gereken hususlar ve trafik güvenliği konularında slayt eşliğinde bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimi verildi.

Programa, Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, köy muhtarları ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Özel - Güncel
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