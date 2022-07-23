Zara'da traktör sürücüleri bilgilendirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zara'da traktör sürücüleri bilgilendirildi

AA - İbrahim Özel - Güncel
 - Güncelleme:
Zara'da traktör sürücüleri bilgilendirildi

Sivas'ın Zara ilçesinde traktör sürücüleri bilgilendirildi.

Sivas'ın Zara ilçesinde traktör sürücüleri bilgilendirildi.

Zara Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı, Zara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ve Zara Ziraat Odası Başkanlığı birlikteliğinde Cumhuriyet Üniversitesi Zara Kampüsü girişinde traktör sürücülerine yönelik uygulamalı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda kurumlara bağlı ekipler tarafından sürücülere reflektör ve tepe lambası ile alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendirme yapıldı.

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, "Her yıl hasat döneminin başlamasıyla motorlu tarım aletlerinin karıştığı trafik kazaları artmaktadır. Bu yıl da kurumlarımız işbirliğinde açık alanda sürücülerden traktörleri ile katılmalarını isteyerek farklı bir toplantı yapmak istedik. Verimli bir toplantı oldu, yüksek katılım sağlandı." dedi.

AA / İbrahim Özel - Güncel

Hisarcık Sivas Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title