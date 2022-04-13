Zara'da "Sosyal Market"e giysi yardımı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zara'da "Sosyal Market"e giysi yardımı

AA - İbrahim Özel - Güncel
Zara'da 'Sosyal Market'e giysi yardımı

Merkezi İstanbul'da bulunan Zara Kızılırmak Yöresi Dernekler Federasyonu, Zara Belediyesinin Sosyal Market'ine giysi desteğinde bulundu.

Merkezi İstanbul'da bulunan Zara Kızılırmak Yöresi Dernekler Federasyonu, Zara Belediyesinin Sosyal Market'ine giysi desteğinde bulundu.

İhtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere içerisinde bebek, çocuk, genç, yetişkinlere yönelik ayakkabı ve kıyafetlerin yer aldığı koliler Federasyon Başkanı Mehmet Bağca tarafından Zara Belediyesi Sosyal İşler Müdürü Mehmet Kurt'a teslim edildi.

Bağca, federasyon olarak her yıl Suriye'nin İdlib şehrine yardım tırları gönderdiklerini söyledi.

Ramazan ayında Zara'daki köylerde gıda yardımı yaptıklarını belirten Bağca, "Bu yıl da giyim malzemesi olarak belediyemize ait Sosyal Market'e katkı sağladık." dedi.

AA / İbrahim Özel - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title