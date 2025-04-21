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Zara'da şehitler anıldı

Zara'da şehitler anıldı
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Sivas'ın Zara ilçesinde Şehitler Haftası dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Sivas'ın Zara ilçesinde Şehitler Haftası dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Zara Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından düzenlenen etkinlikte, Zara Belediyesi Şehitler Müzesi ve Zara Şehitliği ziyaret edildi.

Şehit kabirlerini ziyaret eden öğrenciler, şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Şehitlik ziyaretinin ardından Zara İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden öğrenciler, askeri araçları yakından inceleme imkanı buldu.

Zara Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Murat Yiğit, Şehitler Haftası dolayısıyla anma programı düzenlediklerini söyledi.

Bu kapsamda ziyaretlerde bulunduklarını belirten Yiğit, hafta dolayısıyla farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

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Kaynak: AA / İbrahim Özel - Güncel
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