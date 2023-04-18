Zara'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
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Sivas'ın Zara ilçesinde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.
Sivas'ın Zara ilçesinde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.
Zara Merkez Cami'de muhafaza edilen Sakal-ı Şerif, Kadir Gecesi münasebetiyle dua ve salavatlarla ziyarete açıldı.
Cam fanusta bulunan Sakal-ı Şerif'i ziyaret etmek için gelen vatandaşlar uzun süre sırada bekledi.
Sakal-ı Şerif'in önünden sırayla geçen vatandaşlar, dua etti.
Kaynak: AA / İbrahim Özel - Güncel