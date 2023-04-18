Üye Girişi
Haberi Paylaş
Zara'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Zara'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Güncel Haberler

Sivas'ın Zara ilçesinde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Sivas'ın Zara ilçesinde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Zara Merkez Cami'de muhafaza edilen Sakal-ı Şerif, Kadir Gecesi münasebetiyle dua ve salavatlarla ziyarete açıldı.

Cam fanusta bulunan Sakal-ı Şerif'i ziyaret etmek için gelen vatandaşlar uzun süre sırada bekledi.

Sakal-ı Şerif'in önünden sırayla geçen vatandaşlar, dua etti.

Kaynak: AA / İbrahim Özel - Güncel

Kadir Gecesi Sivas Cami Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title