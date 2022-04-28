Zara'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

ŞARKIŞLA, SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde Kadir Gecesi dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

Zara Merkez Çarşı Camisi'nde muhafaza edilen Sakal-ı Şerif gündüz kadınların, yatsı namazından sonra ise erkeklerin ziyaretine açıldı.

Tekbir ve salavat-ı şerif getirilerek ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'in sabah namazına kadar ziyarete açık kalacağı belirtildi.

Zara Müftüsü Burhan Al, yaptığı açıklamada, Sakal-ı Şerif'in ilçede her yıl Kadir Gecesi'nde geleneksel olarak ziyarete açıldığını söyledi.

Şarkışla'da Kadir Gecesi idrak edildi

Şarkışla ilçesinde, Kadir Gecesi dolayısıyla programlar düzenlendi.

Muhsin Yazıcıoğlu Camisi ve Külliyesi'nde gerçekleştirilen programda vatandaşlar dua etti.

Şarkışla Müftüsü Tayyıp Koçer, Kadir Gecesi'nin önemi hakkında bilgi verdi.

Cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.