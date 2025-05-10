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Zara'da Orman Yangınlarına Karşı 'Orman Benim' Etkinliği Düzenlendi

Zara'da Orman Yangınlarına Karşı 'Orman Benim' Etkinliği Düzenlendi
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Orman Benim' etkinliği, Zara Atatürk Ormanı'nda gerçekleştirildi. Etkinlikte Kaymakam, Belediye Başkanı ve öğrenciler ormanlık alanda temizlik yaptı.

Zara ilçesinde orman yangınlarına yönelik tedbirler kapsamında "Orman Benim" etkinliği gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca ülke genelinde orman yangınlarını azaltmak ve önlemek amacıyla vatandaşları bilinçlendirmek için yürütülen "Orman Benim" kampanyası kapsamındaki etkinlik, Karşıyaka Mahallesi'ndeki Zara Atatürk Ormanı alanında düzenlendi.

Etkinliğe Kaymakam Enes Emircan Buyuran, Belediye Başkanı Fatih Çelik, kurum amirleri, öğrenciler ve çevreciler katıldı.

Programda, protokol üyeleri ve öğrenciler, ormanlık alanda çöp toplayarak temizlik yaptı.

Kaynak: AA / İbrahim Özel - Güncel
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