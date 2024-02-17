Zara'da Mahalli İdareler Seçimleri Öncesi İstişare Toplantısı Düzenlendi

Sivas'ın Zara ilçesinde 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri öncesi istişare toplantısı düzenlendi.

Zara Ziraat Odası tarafından düzenlenen toplantıda belediye başkan adayları ile bir araya gelindi.

Toplantıda konuşan Kaymakam Enes Emircan Buyuran, "Mahalli İdareler Seçimleri öncesi gerçekleştirilen bu toplantı çok isabetli oldu. Güzel bir birlikteliğe vesile oldukları için emeklerinden dolayı oda başkanımız ve ekibine teşekkürlerimizi sunuyorum." dedi.

Oda Başkanı Zeki Şimşek de "Yerel seçim öncesi ilçe protokolümüz, siyasi parti temsilcilerimiz ve belediye başkan adaylarının davetimize iştirakleri ile gündemi değerlendirdik. Toplantı vesilesiyle bir araya gelinerek ortak kararlar alınarak çalışmalar hakkında değerlendirme yapma imkanı bulundu." diye konuştu.